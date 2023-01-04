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Сюжет:

ООН переадресовала все вопросы о «саммите мира» украинскому МИДу

В ООН заявили об отсутствии у организации новостей о предложенном Киевом «саммите мира»
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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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ООН призывает по всем вопросам о «саммите мира» обращаться к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Об этом во вторник, 3 января, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

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«В конечном итоге вам следует спросить у других. ООН это не организует. На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», — отметил он.

В конце декабря Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» при поддержке международной организации. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для этих целей, а генсек организации Антониу Гутерриш — идеальным посредником для привлечения сторон к диалогу.

Гутерриш, в свою очередь, выразил готовность принять участие в урегулировании конфликта, но при условии, что все стороны поддержат инициативу.

Вместе с тем сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что для присоединения Москвы к «мирному саммиту» под эгидой ООН нужно, чтобы все условия РФ были выполнены.

При этом Киев официально отказался от контактов в начале октября 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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