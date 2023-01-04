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В ООН указали на важность завершения конфликта на Украине

Представитель ООН Хак: обстрел Макеевки подчеркивает важность завершения конфликта на Украине
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Фото: РИА Новости
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Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак 3 января заявил, что обстрел здания с российскими военнослужащими в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) подчеркивает важность скорейшего завершения украинского конфликта.

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«Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение», — сказал он на брифинге.

Кроме того, Хак призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий и не наносить ударов по гражданским территориям, которые также были обстреляны в последние дни, уточнил он ТАСС.

Накануне Минобороны России сообщило об ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке. В результате 63 российских военнослужащих погибли. В Минобороны подчеркнули, что родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Между тем 3 января в Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке российских военных. После церковной службы собравшиеся почтили солдат минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Траурные мероприятия в память о жертвах обстрела в Макеевке прошли также в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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