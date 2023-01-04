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Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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Как сообщили в военном ведомстве, ефрейтор Илья Брылев, двигаясь в составе колонны российских войск, обнаружил вооруженную группу противника, готовившую засаду. Военнослужащий немедленно доложил об этом своему командиру. В ходе завязавшегося боя Брылев быстро сориентировался в обстановке, своевременно занял выгодную позицию и одним из первых атаковал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ефрейтор лично уничтожил пулеметный расчет противника.

Диверсионно-разведывательная группа противника, лишившись поддержки пулеметчиков, покинула позиции и отступила. Благодаря мужеству и самоотверженности Брылева колонна своевременно и без потерь прибыла в заданный район, добавили в Минобороны.

Также отметили заслуги командира гаубичного самоходно-артиллерийского взвода лейтенанта Романа Маркеева. Под его командованием было уничтожено шесть единиц техники противника и два укрепительных сооружения ВСУ. В результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Романа Маркеева украинские боевики были вынуждены покинуть занимаемые позиции. Благодаря профессионализму Маркеева российские войска продвинулись вглубь обороны противника.

Ранее, 3 января, в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых российская артиллерия наносит точные удары по живой силе и боевой технике ВСУ, уничтожая позиции противника на соледарском направлении.

В этот же день Минобороны России показало, как расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа уничтожают объекты и позиции ВСУ. Отмечалось, что стрельба производится по координатам, переданным артиллерийской разведкой и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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