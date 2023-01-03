Появились кадры последствий удара ВСУ из HIMARS по больнице в Токмаке

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц 3 января показала кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию больницы в Токмаке в Запорожской области.

Отмечается, что обстрел был произведен из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По словам корреспондента, в результате ракетного удара сильно пострадала хозяйственная часть больницы, а также взрывной волной выбиты окна в приемных покоях. В данный момент идут восстановительные работы.

Как сообщил персонал больницы, сотрудники и пациенты напуганы атакой ВСУ.

«Мы все в шоке. Лежат дети у нас. Одна сторона пострадала, где мама с ребенком лежала», — рассказали в больнице.

Фельдшер скорой помощи Светлана Туинова отметила, что в результате обстрела сильные повреждения получили здания роддома и педиатрии. К счастью, никто не пострадал.

«Вообще очень страшно, что именно стреляли в больницу, потому что однозначно знали, что здесь лежат люди. Здесь лежат и детки, и в травматологии, хирургии, терапии, и старички лежат. Они это, конечно, знали. Я считаю, что это очень плохо», — сказала Туинова.

Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по больнице в Токмаке. Информация о раненых и погибших уточняется.

1 января из больницы Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) после украинских ударов эвакуировали людей. Пациенты с ранениями находятся в среднем и тяжелом состоянии. Заместитель главврача больницы Татьяна Ковалева сообщила, что шесть человек погибли в результате обстрела. Среди них пациенты и медперсонал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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