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Захарова раскритиковала слова главы минкульта Литвы о русской культуре

Захарова назвала премией Дарвина карантин для русской культуры в Литве
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 января отреагировала на высказывание литовского министра культуры Симонаса Кайриса о справедливости предложения ввести в Литве ментальный карантин для русской культуры, посчитав его достойным премии Дарвина.

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«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать — вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день глава минкультуры Литвы высказался об идее ввести в стране мораторий на русскую культуру, подчеркнув, что ему нравится подобное предложение.

Вопрос обсуждался в дискуссионной программе «ТВ-форум». Участники дискуссии вспомнили слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который заявил газете The Guardian в декабре, что необходимо объявить бойкот русской культуре.

До этого, 20 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости нарастить усилия по поддержке соотечественников за рубежом в условиях «беспрецедентной русофобии и дискриминации» представителей российской зарубежной общины в ряде иностранных государств.

Кроме того, 16 декабря стало известно, что министерство образования Литвы планирует в течение ближайших пяти лет вдвое уменьшить выбор школьниками русского языка как иностранного. Как сообщила глава ведомства Юргита Шюгждинене, для этого необходимо предоставлять учащимся выбор из нескольких языков, которыми могут стать польский, латышский или испанский.

Власти Литвы продолжают «отказ» от России из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. В частности, 13 сентября стало известно, что власти страны приняли решение о переименовании Русского драматического театра, который является единственным в Литве профессиональным театром со спектаклями на русском языке, в Вильнюсский старый театр.

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