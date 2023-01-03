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Jazeera Airways сообщила об открытии рейсов Кувейт–Москва со 2 февраля

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует запустить рейсы в Москву, начиная со 2 февраля. Соответствующая информация была опубликована на сайте перевозчика.

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Как отмечает издание Arabian Business, Jazeera Airways станет первой компанией, осуществляющей перелеты по данному маршруту. Направление было открыто с целью удовлетворить растущий спрос на отдых в ближневосточных государствах среди российских туристов. Кувейт имеет все шансы стать востребованным пунктом стыковки на пути в Дубаи, Шарм-эш-Шейх и другие популярные города.

«Мы ожидаем высокого спроса на этот маршрут с первого дня, поскольку наши услуги приходятся на время нехватки рейсов в Москву», — подчеркнул генеральный директор Jazeera Airways Рохит Рамачандран.

Предполагается, что с февраля компания будет осуществлять по четыре вылета из Кувейта в неделю (в понедельник, четверг, пятницу и субботу). Конечным пунктом станет московский аэропорт Домодедово.

Ранее, 23 декабря, кенийский посол в Москве Бенсон Огуту заявил о работе над организацией прямого авиасообщения между Кенией и РФ. Он уточнил, что к настоящему моменту уже достигнут консенсус по вопросу запуска чартерных рейсов, однако они не осуществляются в силу определенных обстоятельств.

10 декабря глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил, что Россия допускает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией и упрощения визового режима с гражданами Грузии, но при условии формирования нужных предпосылок.

До этого, 29 ноября, стало известно, что авиакомпания Fly Baghdad запускает прямые рейсы из Багдада в Москву.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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