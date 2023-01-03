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На Алтае умер прославившийся после первенства Европы по футболу медведь Жора

В барнаульском зоопарке погиб медведь Жорик, но у него после смерти родились медвежата
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Фото: t.me/zoo22ru
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В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» на Алтае умер «всеобщий любимчик» гималайский медведь по имени Жора, прославившийся своими предсказаниями на первенстве Европы по футболу в 2012 году. Об этом 3 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы зоопарка.

Отмечается, что причиной его смерти стала врожденная патология.

Однако после смерти гималайский медведь успел оставить потомство, что, по словам сотрудников зоопарка, стало «настоящим чудом».

«1 января на первом обходе в новом году наши специалисты услышали из домика Даши (медведица, подруга Жоры. — Ред.) волшебное урчание маленьких медвежат! Скажем честно — мы не смогли сдержать слез от радости. Вот такой привет от нашего Жорика», — говорится в сообщении.

Чтобы медведица не грустила, ей сразу же нашли нового друга — пятилетнего гималайского медвежонка Тимошу. После смерти Жоры в зоопарк поступила информация, что он ищет дом, поэтому было принято решение взять его в зоопарк.

Медведь Жора прославился еще будучи медвежонком. Во время первенства Европы по футболу в 2012 году он посещал фан-зону и предсказывал результаты выступления команд.

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