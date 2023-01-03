Совбез ООН обсудит 12 января ситуацию на Украине

Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 12 января. Об этом заявил 3 января на брифинге Кимихиро Исиканэ, являющийся постпредом Японии, которая председательствует в январе в СБ ООН.

По его словам, в ходе этой дискуссии или открытых дебатов «несомненно будет затронута или будет обсуждаться» спецоперация по защите Донбасса.

Исиканэ добавил, что обсуждение данного вопроса не ограничится запланированным заседанием.

В конце декабря Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

Затем Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте, но при участии всех сторон

Вместе с тем сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что для участия России в предлагаемом Киевом «мирном саммите» под эгидой ООН нужно, чтобы все условия Москвы были выполнены.

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой в начале октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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