Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о просьбе Блинкена к главе МИД Израиля передать послание Лаврову
Спорт
Роналду назвал выполненной свою работу в Европе
Мир
Доверие немцев Шольцу и его правительству упало до 30%
Мир
В США назначили первую казнь трансгендера
Мир
В Киеве оценили ущерб экономике Украины более чем в $700 млрд
Общество
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Мир
Bloomberg назвало условие для передачи Киеву замороженных активов России от ФРГ
Авто
Первые «Москвичи» появились у российских дилеров
Мир
Министр культуры Литвы поддержал идею о моратории на русскую культуру
Общество
Путин увеличил штатную численность МЧС почти на 15 тыс. сотрудников
Политика
Эрдоган планирует 4 января обсудить урегулирование на Украине с Путиным и Зеленским
Армия
Путин подписал указ, по которому день службы в зоне СВО зачтут за два
Сюжет:

Совбез ООН обсудит 12 января ситуацию на Украине

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 12 января. Об этом заявил 3 января на брифинге Кимихиро Исиканэ, являющийся постпредом Японии, которая председательствует в январе в СБ ООН.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

По его словам, в ходе этой дискуссии или открытых дебатов «несомненно будет затронута или будет обсуждаться» спецоперация по защите Донбасса.

Исиканэ добавил, что обсуждение данного вопроса не ограничится запланированным заседанием.

В конце декабря Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

Затем Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте, но при участии всех сторон

Вместе с тем сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что для участия России в предлагаемом Киевом «мирном саммите» под эгидой ООН нужно, чтобы все условия Москвы были выполнены.

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой в начале октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023