Круизный лайнер из Европы впервые за 15 лет прибыл в Венесуэлу
Венесуэла впервые за 15 лет приняла немецкий круизный лайнер «Амадея» из Европы. Об этом 3 января сообщил журналистам министр транспорта страны Рамон Веласкес.
Он отметил, что лайнер прибыл на остров Маргарита. На борту туристы из ФРГ, Австрии и Швейцарии.
По словам Веласкеса, Венесуэла переписывает историю и продолжает разрушать односторонние санкции, которые запрещали прибытие европейских круизных лайнеров.
Bloomberg пишет, что на борту лайнера около 400 пассажиров. Как заявил директор круизного агентства Phoenix Reisen Михаэль Шульце, Маргариту в качестве пункта назначения выбрали потому, что остров хорошо знаком немецким туристам.
«Возможно, с нашей помощью, будучи первым круизным судном за долгое время, мы сможем помочь вернуть внимание к туризму», — сказал он.
На текущий момент не было объявлено о прибытии других лайнеров. При этом представители индустрии считают, что «Амадея» поможет восстановить связи с другими круизными компаниями.
В октябре сообщалось, что круизный холдинг Royal Caribbean Cruises отказался принимать бронирование для российских клиентов, попавших под санкции.