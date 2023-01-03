Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о просьбе Блинкена к главе МИД Израиля передать послание Лаврову
Спорт
Роналду назвал выполненной свою работу в Европе
Мир
Доверие немцев Шольцу и его правительству упало до 30%
Мир
В США назначили первую казнь трансгендера
Мир
В Киеве оценили ущерб экономике Украины более чем в $700 млрд
Общество
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Мир
Bloomberg назвало условие для передачи Киеву замороженных активов России от ФРГ
Авто
Первые «Москвичи» появились у российских дилеров
Мир
Министр культуры Литвы поддержал идею о моратории на русскую культуру
Общество
Путин увеличил штатную численность МЧС почти на 15 тыс. сотрудников
Политика
Эрдоган планирует 4 января обсудить урегулирование на Украине с Путиным и Зеленским
Армия
Путин подписал указ, по которому день службы в зоне СВО зачтут за два

Круизный лайнер из Европы впервые за 15 лет прибыл в Венесуэлу

0
Фото: commons.wikimedia.org/Ivan T.
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венесуэла впервые за 15 лет приняла немецкий круизный лайнер «Амадея» из Европы. Об этом 3 января сообщил журналистам министр транспорта страны Рамон Веласкес.

Невыгодный курс: турпоток из РФ в страны ЕС в 2022-м упал на 90%
Поездки в страны Прибалтики и Финляндию после введения визовых ограничений и вовсе сошли на нет

Он отметил, что лайнер прибыл на остров Маргарита. На борту туристы из ФРГ, Австрии и Швейцарии.

По словам Веласкеса, Венесуэла переписывает историю и продолжает разрушать односторонние санкции, которые запрещали прибытие европейских круизных лайнеров.

Bloomberg пишет, что на борту лайнера около 400 пассажиров. Как заявил директор круизного агентства Phoenix Reisen Михаэль Шульце, Маргариту в качестве пункта назначения выбрали потому, что остров хорошо знаком немецким туристам.

«Возможно, с нашей помощью, будучи первым круизным судном за долгое время, мы сможем помочь вернуть внимание к туризму», — сказал он.

На текущий момент не было объявлено о прибытии других лайнеров. При этом представители индустрии считают, что «Амадея» поможет восстановить связи с другими круизными компаниями.

В октябре сообщалось, что круизный холдинг Royal Caribbean Cruises отказался принимать бронирование для российских клиентов, попавших под санкции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023