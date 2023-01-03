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Роналду назвал выполненной свою работу в Европе

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Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
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Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что в Европе «вся его работа уже сделана», а выступление за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» станет для него новым вызовом.

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«В Европе моя работа сделана, я выиграл все. Теперь для меня это новый вызов», — сказал Роналду, слова которого приводит телеканал Sky Sports на своей странице в Twitter 3 января.

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Наср». Играть за команду футболист будет с 1 января.

Как сообщила газета Marca, переговоры между Роналду и клубом начались в ноябре во время чемпионата мира по футболу в Катаре. По информации издания, клуб заключил со спортсменом контракт на 2,5 года — до 2025 года. Сумма сделки должна была составить почти €200 млн за сезон.

Сам нападающий заявил, что рад переходу в новый клуб и вдохновлен работой футбольной команды.

При этом, по информации издания Marca, Роналду может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов, так как в его контракте есть такой пункт.

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