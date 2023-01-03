СМИ сообщили о просьбе Блинкена к главе МИД Израиля передать послание Лаврову

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу министра иностранных дел Израиля Эли Коэна передать послание его российскому коллеге Сергею Лаврову. Об этом 3 января сообщает издание Times of Israel .

Ранее в этот день Лавров и Коэн провели телефонный разговоров, во время которого Лавров поздравил своего коллегу со вступлением в должность, а также обсудил с ним ряд вопросов.

«Блинкен вчера попросил Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они», — говорится в сообщении издания.

При этом, как говорится в материале, из-за того, что Коэн сначала позвонил Лаврову, а не министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, то теперь есть вероятность того, что Кулеба откажется говорить с Коэном в «обозримом будущем».

Как сообщалось ранее в этот день, в ходе телефонного разговора Лавров уведомил Коэна о том, как протекает специальная военная операция по защите Донбасса. Также они затронули тему торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, был сделан акцент на важности созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии.

2 января Коэн заявил, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. При этом Коэн отказался комментировать запрос Украины на поставки из Израиля оборонительного вооружения. При этом он заверил, что страна продолжит оказывать Киеву «значительную гуманитарную помощь».

29 декабря 2022 года в МИД РФ заявили о готовности России к конструктивному взаимодействию с правительством Израиля. РФ надеется на развитие традиционно партнерских отношений между странами. Новый состав израильского правительства был утвержден в этот же день.

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Российский лидер указал, что в России высоко ценят личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.