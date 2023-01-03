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Захарова предостерегла от попыток оправдать использование лозунга «Слава Украине»

Представитель МИДа Захарова: попытка оправдать лозунг «Слава Украине» шуткой не пройдет
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 января ответила в Telegram-канале всем, кто использует лозунг «Слава Украине» ради забавы.

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«Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это (использование лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава». — Ред.) «как бы в шутку», не пройдут. <...> Когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму», — указала Захарова.

Она напомнила, что в августе 1939 года в фашистской Италии прошел съезд Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) и там приняли приветствие «Слава Украине» и ответный клич «Слава вождю».

После этого, продолжает Захарова, организация раскололась на две фракции, одну из которых возглавил украинский националист Степан Бандера. В 1941 году его сторонники провели конгресс в Кракове, где утвердили лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве приветствия друг друга.

Накануне в Сети распространился ролик, на котором российский певец Валерий Меладзе, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине» фразой «Героям слава», выступая на корпоративе, пишет «Газета.Ru».

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Известиями» отметил, что камера отводится и нельзя разобрать, что именно говорит Меладзе.

Сам Меладзе написал короткий пост в Telegram-канале, в котором выразил надежду, что антагонизм между Россией и Украиной прекратится и он готов отдать на это все силы.

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