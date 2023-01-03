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Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ на соледарском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» оказались кадры работы российской артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении.

На кадрах видно, как артиллерийские подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ наносят точные удары по живой силе и боевой технике украинских военных, уничтожая позиции противника.

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Ранее в этот день Минобороны России показало, как расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа уничтожают объекты и позиции ВСУ. Отмечалось, что стрельба производится по координатам, переданным артиллерийской разведкой и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

2 января артиллерия Центрального военного округа (ЦВО) в составе расчетов самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки «Отважные» уничтожила два танка украинских националистов. Уточнялось, что военнослужащие постоянно меняют точки, с которых ведут огонь, что затрудняет для врага попытки произвести ответный удар.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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