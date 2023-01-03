Bloomberg назвало условие для передачи Киеву замороженных активов России от ФРГ

Правительство Германии поддерживает требование Украины использовать заблокированные активы России, если партнеры по Евросоюзу поступят так же. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны оценить возможность конфискации хотя бы части замороженных активов.

При этом немецкий министр финансов Германии Кристиан Линднер относится к этой идее с осторожностью. По его мнению, конфискация российских активов может создать опасный прецедент, который обернется юридическими проблемами.

В агентстве указали, что правительство ФРГ выступает за военные репарации Украине от России, но официальную позицию в отношении конфискации активов власти еще не обозначили.

Вместе с тем ЕС пытается отыскать законные способы использования российских активов, однако на это, по мнению одного из собеседников Bloomberg, могут уйти годы.

В ноябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.