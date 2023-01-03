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Bloomberg назвало условие для передачи Киеву замороженных активов России от ФРГ

Bloomberg: ФРГ готова передать Киеву замороженные активы России, если союзники по ЕС поступят так же
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Правительство Германии поддерживает требование Украины использовать заблокированные активы России, если партнеры по Евросоюзу поступят так же. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны оценить возможность конфискации хотя бы части замороженных активов.

При этом немецкий министр финансов Германии Кристиан Линднер относится к этой идее с осторожностью. По его мнению, конфискация российских активов может создать опасный прецедент, который обернется юридическими проблемами.

В агентстве указали, что правительство ФРГ выступает за военные репарации Украине от России, но официальную позицию в отношении конфискации активов власти еще не обозначили.

Вместе с тем ЕС пытается отыскать законные способы использования российских активов, однако на это, по мнению одного из собеседников Bloomberg, могут уйти годы.

В ноябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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