Первые «Москвичи» появились у российских дилеров

Первые кроссоверы «Москвич 3» прибыли в дилерские центры. Информацию об этом 3 января Autonews подтвердили в нескольких автосалонах.

Отмечается, что в дилерском центре Москвы «Петровский. Белая Дача» автомобиль уже можно приобрести. При этом для тест-драйва машина недоступна.



На текущий момент дилеры предлагают авто с бензиновыми двигателями, электроверсия появится позже.

Серийное производство первой модели бренда — кроссовера «Москвич 3» — было запущено 23 ноября 2022 года, а 21 декабря завершился выбор партнеров дилерской сети.

Тогда же сообщалось, что «Москвич 3» будет доступен в продаже по цене от 1,97 млн рублей.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. В серию моторов также вошел 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 л.с.

В мае 2022 года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».