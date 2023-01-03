Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом в Омской области

Омская транспортная прокуратура проведет проверку после публикации в Сети видео, на котором запечатлен момент, как самолет пролетел на низкой высоте над трассой в Омской области. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что, согласно предварительным данным, инцидент произошел в декабре 2022 года на частном учебно-тренировочном самолете. При этом полет осуществлялся без согласования маршрута.

«Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

16 июля легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Спасском районе Рязанской области. Самолет задел линии электропередачи (ЛЭП), после чего был вынужден экстренно садиться на землю. Как сообщалось, посадка прошла мягко, пострадавших и заметных повреждений у воздушного судна не было. Однако, в результате повреждения ЛЭП два населенных пункта остались без света.

После этого, 23 июля Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку данного инцидента.