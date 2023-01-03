Полиция Петербурга раскрыла новые детали нападения лошади на людей

Полиция Санкт-Петербурга 3 января сообщила новые подробности нападения лошади на людей на Дворцовой площади.

Предположительно, возница во время инцидента находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина уже задержана. Поиски мужчины, пытавшегося оседлать запряженное в карету животное, продолжаются.

Полиция отмечает, что лошади оказались необъезженными и для верховой езды не предназначались.

2 января три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за испуганных лошадей. Уточняется, что неизвестный мужчина решил сесть верхом на коня, запряженного в прогулочную карету. Животное сбросило наездника, после чего лошади побежали в толпу.

Очевидцы вызвали «скорую» и полицию, обстоятельства инцидента выясняются. Подробностей о состоянии пострадавших нет.

Начата доследственная проверка.