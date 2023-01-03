Туристы на курорте «Горки Город» подрались в очереди на подъемник

В горах Сочи на курорте «Горки Город» в Красной Поляне произошла драка между людьми, которые ожидали своей очереди, чтобы прокатиться. Об этом 3 января сообщил телеканал «360», публикуя видео инцидента.

Согласно имеющейся информации, причиной стало то, что на фоне теплой погоды работали только два подъемника, в результате сотни человек стояли в очереди по 40–50 минут. В какой-то момент между катающимися возникла перепалка, а затем и драка.

Уточняется, что драка произошла в ожидании очереди на трассе «Черная пирамида».

Ранее, 30 декабря, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые красивые и популярные горнолыжные курорты в России. Самыми популярными горнолыжными курортами России оказались «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром», находящиеся в Сочи.