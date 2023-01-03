Российские военные уничтожили две РСЗО HIMARS в Краматорске в ДНР

Российские военнослужащие во время специальной военной операции уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в Краматорске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 января сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Также в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР и населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США.

Кроме того, в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка в ДНР уничтожены две украинские РСЗО «Град».

Вооруженные силы России 26 декабря уничтожили в Донецкой Народной Республике артиллерийскую систему М777 американского производства, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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