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Бастрыкин отреагировал на обвинение СБУ командующему дальней авиацией ВКС РФ

СК возбудит дело из-за уголовного преследования СБУ командующего дальней авиацией ВКС РФ
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Фото: пресс-служба СК РФ
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Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением Службой безопасности Украины (СБУ) к уголовной ответственности командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС России Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ Игоря Осипова.

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«По информации из открытых источников, Служба безопасности Украины предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ «в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении СКР в Telegram-канале.

СКР установит конкретных должностных лиц СБУ, которые приняли незаконное решение о привлечении граждан РФ к уголовной ответственности.

СБУ предъявила подозрение Кобылашу и Осипову ранее во вторник.

2 января СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной в финансировании военных группировок «страны-агрессора». Указывалось, что в настоящее время спецслужба решает вопрос об объявлении финансиста в международный розыск.

24 февраля РФ начала специальную военную операцию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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