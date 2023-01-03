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Турция и Болгария заключили на 13 лет соглашение о поставках СПГ

Yeni Safak: Турция и Болгария подписали соглашение по поставке 1,5 млрд кубов газа в год
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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Турция будет каждый год поставлять Болгарии около 1,5 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), между странами подписано соглашение на 13 лет, передает Yeni Safak во вторник, 3 января, ссылаясь на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза.

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«Уровень, которого мы достигли в энергетике, радует и вызывает гордость. Когда мы поставим черноморский газ, выиграет и наша нация, и наше государство. Мы будем использовать преимущества в пользу наших граждан», — подчеркнул он.

Как отметил Донмез, не нужно ждать радикального падения цен до окончания конфликта на Украине. Он заявил о готовности Анкары «внести свой вклад в преодоление энергетического кризиса».

«75% природного газа обеспечивает государство во всех домохозяйствах, а 25% мы выделяем гражданам. Мы полны решимости и продолжим субсидирование в 2023 году», — заверил министр.

1 января болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» объявила о росте цен на газ для конечных потребителей на 23% в январе 2023 года. В компании отметили, что средняя цена на европейских рынках составляет €118 за 1 МВт·ч.

О том, что Европу зимой-2022/23 ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября прошлого года заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.

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