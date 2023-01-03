Карта спецоперации на Украине 3 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 января можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС России продолжили наступление на донецком направлении. Было уничтожено более 90 бойцов ВСУ. Кроме того, в районе Краматорска российские военные вскрыли позиции Вооруженных сил Украины и уничтожили две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в частности Донецка.

Помимо этого, ВКС РФ нанесли высокоточные удары по пунктам «иностранного легиона» в районах Масляковки и Краматорска в ДНР, уничтожив более 130 иностранных наемников.