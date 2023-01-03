Русский самовар стал символом семейного тепла и уюта во всем мире, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

В материале от 28 ноября 2022 года говорится, что русское слово «самовар» встречается во многих языках. В целом утварь для разогрева тех или иных продуктов питания существовала в разных культурах с древних времен.

Автор публикации с помощью отрывка из романа «Подросток» Федора Достоевского приводит описание значения слова: «Вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических».

«Весь XIX век и начало XX века были золотым периодом развития технологии приготовления чая и дизайна самоваров в России. В то время некоторые самовары признавались шедеврами инженерной мысли и художественного дизайна», — сказано в материале.

В китайской газете отмечается, что самовар «глубоко проник в жизнь россиян и стал символом семейного уюта».

«Это настоящий центр притяжения семьи. Прекрасный образ самовара отражен не только в национальной русской культуре. Во французском дубляже диснеевского анимационного фильма «Красавица и чудовище» есть «Мадам Самовар». Это искренний и заботливый женский персонаж. Именно для того, чтобы подчеркнуть семейное значение этого персонажа, французский переводчик использовал слово «самовар», — подчеркнул автор.

1 декабря 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности отмены русской культуры на Западе, так как она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения. Глава МИД РФ выразил солидарность со всеми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с Российской Федерацией — со своей родной страной.

27 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя попытки Запада «отменить» русскую культуру, отметил, что история расставит всё по местам и отменит не величайших гениев культуры, а тех, кто решил, что сам расставит всё на свои места. Как заявил глава государства, имена тех, кто пытается ввести в забвение российских классиков, в дальнейшем никто и не вспомнит, «а Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин».