В Кремле пообещали своевременно сообщить о встрече Путина с главами думских фракций

В Кремле своевременно сообщат о сроках встречи президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. Об этом 3 января ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства проводит такие встречи регулярно.

«О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, идет ли подготовка к данному мероприятию.

Ранее в этот день лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил «РИА Новости», что работа по подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций ведется и мероприятие нужно провести, «не откладывая». Он отметил, что необходимо подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу так, «чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации нацистского режима» на Украине.

Предыдущая встреча Путина с лидерами фракций Государственной думы состоялась 7 июля. Это традиционные консультации с главой государства.