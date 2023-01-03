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Представлен рейтинг регионов по выигрышам в «Новогоднем миллиарде»

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Фото: пресс-служба «Столото»
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Главный приз 1473-го тиража «Русского лото» в размере 1 млрд рублей достался жителю Нижнего Новгорода. 75 россиян выиграли в ходе тиража по миллиону рублей. По итогам новогоднего тиража «Русского лото» выигрышными стали 8 032 065 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 524 046 635 рублей. Об это сообщила пресс-служба распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

По данным «Столото», в Москве и Московской области по миллиону рублей выиграли 22 участника; в Свердловской области — 5 участников; в Красноярском крае, Ростовской области и Краснодарском крае — по 4 участника; в Удмуртской Республике и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — по 3 участника. Кроме того, в топ рейтинга вошли Нижегородская область, Ставропольский край, Иркутская область, республики Крым, Татарстан, Башкортостан и Новосибирская область, где по итогам тиража появилось по 2 миллионера. Также по одному лотерейному миллионеру появилось в Ямало-Ненецком автономном округе, Чеченской Республике, Челябинской, Тверской, Самарской, Рязанской, Мурманской, Курской, Новгородской, Омской, Орловской, Белгородской областях, республиках Коми, Дагестан, Карелия и в Забайкальском крае.

Рейтинг регионов по общей сумме выигрышей выглядит так:

1. Нижегородская область — 1 025 349 638 рублей.
2. Москва и Московская область — 436 998 909 рублей.
3. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 84 907 347 рублей.
4. Краснодарский край — 75 547 055 рублей.
5. Свердловская область — 52 895 019 рублей.
6. Республика Башкортостан — 48 832 695 рублей.
7. Челябинская область — 35 945 698 рублей.
8. Красноярский край — 34 569 133 рубля.
9. Ростовская область — 34 073 549 рублей.
10. Республика Татарстан — 32 188 508 рублей.

«Выигрыш в лотерею — это чистая удача, не зависящая от того, в каком городе куплен билет, и повезти может любому. Поэтому благодаря новогоднему тиражу "Русского лото" почти в каждом уголке России появились новые счастливчики», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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