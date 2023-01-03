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ВСУ обстреляли минувшей ночью больницу в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Дэн Леви
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) прошедшей ночью нанесли удар по больнице в Токмаке Запорожской области.

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«Сегодня ВСУ снова нанесли удар по гражданским объектам в Токмаке. В районе 04:00 обстреляли больницу», — сообщил источник ТАСС во вторник, 3 января, со ссылкой на силовые структуры региона.

Информация о раненых и погибших в настоящий момент уточняется.

ВСУ продолжили обстреливать новые регионы РФ и в новогоднюю ночь. Города Донбасса были обстреляны с 31 декабря на 1 января 80 раз.

31 декабря 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о взятии под контроль Вооруженными силами РФ населенного пункта Дорожнянка Запорожской области.

Днем ранее источник в силовых структурах Запорожской области рассказал журналистам о предотвращении теракта в Энергодаре, который готовился на Новый год. Взрывчатка была заложена в автомобиль, оставленный в жилом районе. Машину эвакуировали из жилого района и ликвидировали на специальном полигоне.

28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей должны быть полностью освобождены. Говоря о конкретных границах, он пояснил, что речь идет о территориях, которые присоединились к РФ после референдумов и были конституционно закреплены.

23 декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделения ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы. Он добавил, что готовности у украинских военных нет никакой.

30 сентября ЛДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации.

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