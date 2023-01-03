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Удар по базе ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала

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В прямой эфир шоу Quotidien на французском телеканале ТМС 2 января попал момент якобы ракетного удара Вооруженных сил РФ (ВС РФ) по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дружковке Краматорского района.

Корреспондент Поль Гаснье вел прямую трансляцию из города Дружковки в ДНР в рамках передачи, в которой принимал участие глава французского министерства экономики Брюно Лё Мэр. Когда журналист появился в кадре, на заднем плане прогремел мощный взрыв.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

В понедельник, 2 января, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что свыше 70 иностранных наемников уничтожены, в том числе в районе Краматорска.

13 ноября 2022 года находящийся в Донецке греческий журналист Афанасий Аргиракис заявил о периодических обстрелах города со стороны ВСУ, также он подверг критике СМИ западных стран за однобокое освещение ситуации.

30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации, при этом часть территорий указанных регионов всё еще остается под контролем украинских войск.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Москва объявила 24 февраля , продолжается. С 2014 года Киев проводит военные действия в отношении жителей ЛДНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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