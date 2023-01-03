Мирная жительница погибла в Кременной в результате обстрела ВСУ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) мирная жительница погибла в результате обстрела в Кременной вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале во вторник, 3 января.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 11:20 по направлению Кременная с применением минометов калибра 120 мм. В результате обстрела погибла мирная жительница 1957 г.р.», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в результате обстрела поврежден жилой дом.

Ранее, 27 декабря, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении.

Двумя днями ранее украинские националисты нанесли удары по четырем населенным пунктам ЛНР. В результате обстрела в Кременной погибли два человека, еще один получил ранения.

Корреспондент «Известий» Сергей Прудников 11 декабря побывал на позициях бойцов добровольческого батальона «Барс-13» в районе города Кременная. Командир батальона Сергей Фомченков (позывной Фомич) тогда заявлял, что ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону на этом направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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