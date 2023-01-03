Боец «Вагнера» рассказал о повторении подвига Гастелло летчиками Су-24М в ходе СВО

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал «Известиям» о подвиге российских летчиков Су-24М, которые героически погибли в ходе специальной военной операции (СВО) в районе Артемовска, направив свой горящий самолет на скопление военной техники украинских националистов.

«У противника было несколько десятков машин. Трудно сказать точно, сколько полностью уничтожено, сколько повреждено. Я думаю, не меньше нескольких десятков человек и машин больше десятка было. Это были танки, БМП», — рассказал боец с позывным Максуд.

По его словам, во время боевого полета Су-24М украинские военные нанесли удар по самолету из ПЗРК.

После этого российский самолет потерпел крушение, но его экипаж успел направить его в район колонны противника.

«В результате Су-24М врезался в бронетехнику ВСУ, прорыв противника был сорван. Командир экипажа и штурман самолета героически погибли», — сказал Максуд.

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