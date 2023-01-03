Путин провел встречу с главой Минобрнауки РФ Фальковым

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 3 января.

Среди прочего обсуждалась программа развития российской приборной базы.

Фальков отметил, что реализация программы уже началась, в частности, определено 10 основных направлений и заложен бюджет на ближайшие три года — 12 млрд рублей.

«Мы хорошо стартовали, сформировали полностью весь управленческий каркас, определили 10 основных направлений, определили все организации, которые надо, понимаем, что нам надо делать», — отметил Фальков.

Он отметил, что реализаций программы будут заниматься четыре ведущих российских университета — МФТИ, МИФИ, Бауманка и МИЭТ.

Фальков также доложил президенту о новом проекте, реализуемым совместно с Минпросвещения.

«По вашему поручению мы совместно с Минпросвещения реализовали проект, который называется «Университетские смены» для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — рассказал министр президенту.

По его словам, в проекте приняли участие порядка 14 тыс. человек из 42 вузов из 27 субъектов страны.

«Это одновременно образовательная программа, досуговая, там есть спортивный модуль, есть экскурсионный модуль, потому что побывали во всех наших городах, познакомились с университетами и определились в том числе на будущее», — отметил Фальков.

До этого, 20 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность укрепления технологического суверенитета России. Он отметил, что в бюджете РФ на ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более 1,5 трлн рублей.

Ранее, 3 декабря, Фальков в беседе с «Известиям» на полях Конгресса молодых ученых в Сочи рассказал о действиях, которые необходимо сделать для достижения поставленных целей и прорыва в российской науке. В частности, он указал, что развитие отечественной науки постепенно выходит на новый уровень. Поставлены такие задачи, как достижение научного и технологического суверенитета России.

По словам министра, чтобы вывести всё на новый уровень развития, необходима кропотливая, системная и последовательная работа, и эти задачи решаемы, в первую очередь благодаря молодым ученым.