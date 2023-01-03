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Депутат ГД Нилов выступил за дискуссию насчет сокращения новогодних выходных
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Депутат ГД Нилов выступил за дискуссию насчет сокращения новогодних выходных

Депутат Нилов: просто сократить новогодние выходные будет неправильно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Глава комитета Государственной думы по соцполитике Ярослав Нилов 3 января выступил за дискуссию по поводу уменьшения количества новогодних выходных. Он отметил, что обсуждение продолжится, однако просто сократить эти выходные — неправильно.

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«Есть сторонники длинных выходных и есть противники длинных выходных. Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов <...> Просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно. Поэтому нужно эту тему обсудить», — высказался Нилов в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что среди профессионального сообщества также есть те, кто против длинных новогодних выходных. Нилов предложил организовать социологическое исследование и обсудить вопрос сокращения выходных на площадке трехсторонней комиссии.

«К продолжительным праздникам разное отношение не только у граждан, которые хотели бы в другой период отдыхать, но и у профессионального сообщества <…> Нужно эту тему обсудить и провести нормальные социологические исследования, понять, как общество к этому относится <...> Для этого есть площадка трехсторонней комиссии», — сказал Нилов.

Он выступил за сохранение длинных новогодних выходных.

«Лично я положительно отношусь к длинным выходным на Новый год <…> Что точно нужно сделать — сделать 31 декабря выходным днем, зафиксировать в Трудовом кодексе, перенеся его с 8 января», — заключил депутат ЛДПР.

Ранее во вторник депутат ГД от партии «Единая Россия» Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники, чтобы выходные были распределены равномерно и у россиян было три активных дня.

30 декабря 2022 года Роструд напомнил гражданам о длинных выходных и праздниках в 2023 году. Таким образом, новогодние каникулы в этом году проходят с 1 по 8 января. Далее с 23 по 26 февраля будут выходные по случаю Дня защитника Отечества.

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