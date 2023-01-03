США вернули Египту крышку древнего саркофага

Египет вернул из Штатов крышку древнего саркофага. Ценная реликвия весом 500 кг хранилась в одном из музеев. Артефакт принадлежит эпохе Древнего Египта, передает телеканал «Известия». Египет постепенно возвращает вывезенные из страны реликвии. За последние 10 лет Каир отыскал 29 тыс. контрабандных артефактов.

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