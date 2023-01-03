Доцент РЭУ Лебединская заявила о новых правилах доставки пенсий в России с 2023 года

В России с 1 января вступили в силу новые правила доставки пенсий. Об этом рассказала во вторник, 3 января, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, схема получения пенсии в России поменялась для тех граждан, кто получает выплаты через «Почту России». Она уточнила, что эти изменения затронут в общей сложности около 10-4 млн российских граждан.

Лебединская рассказала, что раньше пенсионер мог получить деньги дома только в определенный день, без возможности его переноса.

«В случае отсутствия пенсионера дома в этот день, позже за деньгами ему приходилось идти лично на почту или ждать следующего месяца. Допускался и другой вариант — выдача доверенности. Если пенсионер планировал длительную поездку, ему предлагали оформить перевод пенсии на сберкнижку или карту. Новый порядок сделал получение пенсии намного удобнее», — пояснила Лебединская в интервью агентству «Прайм».

Она отметила, что отныне, почтальон, в случае если ему не открыли дверь в квартире, где ожидают получение на дом пенсии, обязан еще как минимум два раза прийти к пенсионеру. При этом почтальон должен заранее предупредить о визите.

Последним днем возможного получения пенсии на дом будет 25-е число каждого месяца, независимо от графика.

Если же в течение полугода пенсионер постоянно будет отсутствовать дома при доставке пенсии выплаты приносить на дом прекратят, и он будет вынужден писать заявление в Пенсионный фонд об их возобновлении. Лебединская напомнила также, что с апреля 2023 года почта станет монопольными доставщиком пенсии в наличной форме.

Днем ранее декан ВШЭ Вадим Виноградов анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году. Так, с 1 января будут повышены пенсии неработающим пенсионерам, а вместе с тем перерасчет доплат к пенсиям на основе обновленного прожиточного минимума в регионах.

Спустя месяц, с 1 февраля, увеличиваются сумма единовременных денежных выплат для льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора соцуслуг. Наконец, с 1 апреля — перерасчет суммы в рамках социального и государственного обеспечения.

Индексация страховых пенсий запланирована на 1 августа, выплаты военным пенсионерам повысят с 1 октября, отметил Виноградов.

С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, созданный в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки.