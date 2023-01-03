Взрыв в окрестностях Крамоторска попал в эфир французского канала

Журналисты французского телеканала TMC засняли взрыв в окрестностях Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видеокадры были показаны в понедельник, 2 января, в эфире телеканала.

На кадрах видно, как в тот момент, когда французский корреспондент Поль Гаснье готовится делать репортаж в районе Краматорска, поблизости от съемочной группы происходит яркая вспышка и сильный взрыв.

По данным СМИ, на кадрах может быть запечатлен удар по пункту дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), но официальных подтверждений версии нет. В Министерстве обороны РФ не давали комментариев по поводу этой ситуации.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал о ликвидации более 70 иностранных наемников в Харьковской области и в ДНР, в том числе в районе Краматорска.

До этого, 31 декабря, представитель Конашенков рассказывал о поражении российскими войсками трех пунктов временной дислокации иностранных наемников в районе населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва в Донбассе.

Ранее, в середине ноября, греческий журналист Афанасий Аргиракис, находящийся в Донецке, раскритиковал западные СМИ за однобокое освещение ситуации. По его словам, на Западе показывают только одностороннюю версию того, что происходит на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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