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Тишковец предупредил о риске ледяного дождя в Москве 3 января

Тишковец: до +3 градусов и смешанные осадки ожидаются в Москве 3 января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 3 января может пройти ледяной дождь.

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По прогнозам синоптика, после полудня ожидается плюсовая температура. В столичном регионе будут выпадать осадки в виде дождя и снега. С утра в Москве наблюдается снегопад, видимость на дорогах снижена до 1 км. Снег, как ожидается, прекратится около 12 часов дня.

Снег продолжится до полудня, после чего — смешанная фаза осадков, в том числе возможен ледяной дождь. Если любите лыжный спорт, можно для здоровья побегать с утра до полудня — благо еще при минусовой температуре снежный покров подрастет с 23 до 26–29 см», - рассказал синоптик в соцсетях.

2 января сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 3 января.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что значительное похолодание в столице произойдет после 4 января. По его словам, в Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве составит –12... –15 градусов.

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