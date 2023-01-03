Страны Запада могут начать задумываться о прекращении оказания киевскому режиму помощи из-за истощения собственных ресурсов, поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется имитировать успехи на поле боя. Такое мнение высказал журналист Марк Галеотти в статье для газеты The Times 31 декабря.

«Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году на Западе существует опасность «усталости от Украины». Поэтому в новом году администрация украинского лидера возобновит кампанию по развеиванию этой усталости. Зеленский сосредоточится на повышении ставок, изображая Украину, как главного борца в экзистенциальном бою за цивилизацию», — пишет автор материала.

По его словам, Запад ждет от президента Украины так называемого «возврата инвестиций», вложенных за время конфликта в Киев, поэтому Зеленскому «придется продолжать демонстрировать своим покровителям, что возврат этих инвестиций возможен за счет продолжающегося успеха на поле боя».

Двумя днями ранее газета Global Times указала на то, что недавняя поездка президента Зеленского в Вашингтон и его выступление в конгрессе США имели целью сохранение украинской повестки в центре внимания американской общественности. По мнению авторов материала, вашингтонское выступление украинского лидера говорит об отчаянии киевского режима из-за утраты к нему интереса в США и «является попыткой не допустить продолжения этой рутинизации украинского досье».

24 декабря телеканал Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обозреватель Аммар Брахми отметил, что российская армия уничтожила почти всю украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), что приведет к масштабному поражению Киева.

За день до того газета The Washington Post указала на попытки Зеленского убедить США в способности Киева победить. Отмечалось, что визит украинского лидера в Вашингтон был в том числе «попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед началом долгих боев зимой».

Зеленский 21 декабря посетил Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Во время выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

США и страны Запада усилили накачивание Украины оружием на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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