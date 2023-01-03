Депутат Госдумы предложил сократить новогодние праздники

Новогодние праздники стоит сократить, чтобы выходные были распределены равномерно и у россиян было по три активных дня. Такое мнение высказал во вторник, 3 января, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов.

«Надо распределять выходные равномерно, для того чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, а действительно распределить рационально, для того чтобы у людей было по три дня выходных. За три дня активного отдыха было бы всем хорошо. Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — сказал Иванов «РИА Новости».

При этом он отметил, что майские праздники, по его мнению, стоит оставить без изменений.

«Что касается майских выходных — их не стоит сокращать, потому что люди занимаются посевной, то есть сажают картошку, занимаются садами, огородами, и здесь, наверное, все-таки приносит пользу то, что на майские у людей столько выходных появляется», — отметил депутат.

30 декабря Роструд напомнил гражданам о длинных выходных и праздниках в 2023 году. Так, новогодние каникулы в этом году проходят с 1 по 8 января. Далее с 23 по 26 февраля будут выходные по случаю Дня защитника Отечества.

8 марта россияне отметят Международный женский день, а с 29 апреля по 1 мая страна будет отдыхать, отмечая праздник Весны и Труда. В День Победы работающих россиян ожидают выходные с 6 по 9 мая, а с 10 по 12 июня будут нерабочие дни в честь Дня России.

Три выходных дня с 4 ноября ожидают россиян в День народного единства.