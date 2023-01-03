Зеленского уличили в незаконной отмене выборов в Волновахе

Президент Украины Владимир Зеленский сыграл ключевую роль в отмене выборов в Волновахе. Об этом во вторник, 3 января, заявил бывший юрист украинской администрации Волновахского района Владимир Тесля.

В беседе с «РИА Новости» он пояснил, что в соответствии с распоряжением Зеленского в районе назначили военно-гражданскую администрацию (ВГА), куда вошли родственники омбудсмена и депутата Верховной рады Дмитрия Лубинца: его брат, Иван, возглавил местное правительство, а отец, Валерий, был назначен главой Хлебодаровской громады — базовой территориальной единицы в рамках местного самоуправления.

По словам экс-чиновника, это произошло после непосредственного обращения заинтересованных лиц к Зеленскому. Свое предложение они обосновали тем, что проводить выборы якобы было опасно.

«Вот так они пропетляли эти выборы последние, надурили, остались при власти, в царях», — подытожил Тесля.

Верховная рада запретила проведение местных выборов на неподконтрольных территориях Донбасса еще в июле 2020 года. Во всем остальном регионе были отменены выборы в областные советы.

Волноваха находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). По итогам референдумов ДНР наряду с Луганской Народной Республикой (ЛНР), Херсонской и Запорожской областями воссоединилась с Россией осенью прошлого года.

8 декабря 2022 года бизнесмен Ринат Ахметов уличил украинского лидера в захвате власти в стране под прикрытием борьбы с олигархией.

29 декабря Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение России. Теперь в стране расширяются полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который выступит в роли единого регулятора СМИ и получит право направлять во все редакции обязательные для выполнения предписания. Закон также запрещает все телеканалы и другие российские медиаресурсы.