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Экономист Бахтизин объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России

Экономист Бахтизин: институты Запада предрекли резкое падение ВВП России в силу своей предвзятости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) всегда отличались предвзятостью и ангажированностью высказываний в отношении Москвы, прогнозируя резкое падение российского ВВП к концу прошлого года. Об этом рассказал во вторник, 3 января, директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

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Он напомнил, что главные офисы этих организаций базируются на территории страны, которую нельзя назвать дружественной — в США.

«Раз так, их заявления в отношении России всегда были и будут ангажированными, предвзятыми», — сказал эксперт «РИА Новости».

По его словам, вся подготовленная этими организациями информация молниеносно подхватывается международными СМИ и распространяется в информационном поле, оказывая на всех значительное влияние.

Бахтизин заметил, что в октябре Всемирный банк скорректировал свой прогноз, касающийся падения ВВП РФ, уменьшив его до 4,5% в 2022 году.

Ранее в этот же день научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке отметил, что спад ВВП Украины в 2022 году оказался в 40 раз больше, чем у России. По мнению ученого, у западных стран был «чрезмерный оптимизм», когда те пытались «поставить Россию на колени» санкциями и тем самым сократить ее военный потенциал.

До этого, 22 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы. Так, спад составил всего 2,5% тогда как некоторые аналитики были уверены в обрушении на 25%.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

В начале октября МФВ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

Санкции против России ужесточили после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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