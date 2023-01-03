Экономист Бахтизин объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) всегда отличались предвзятостью и ангажированностью высказываний в отношении Москвы, прогнозируя резкое падение российского ВВП к концу прошлого года. Об этом рассказал во вторник, 3 января, директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

Он напомнил, что главные офисы этих организаций базируются на территории страны, которую нельзя назвать дружественной — в США.

«Раз так, их заявления в отношении России всегда были и будут ангажированными, предвзятыми», — сказал эксперт «РИА Новости».

По его словам, вся подготовленная этими организациями информация молниеносно подхватывается международными СМИ и распространяется в информационном поле, оказывая на всех значительное влияние.

Бахтизин заметил, что в октябре Всемирный банк скорректировал свой прогноз, касающийся падения ВВП РФ, уменьшив его до 4,5% в 2022 году.

Ранее в этот же день научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке отметил, что спад ВВП Украины в 2022 году оказался в 40 раз больше, чем у России. По мнению ученого, у западных стран был «чрезмерный оптимизм», когда те пытались «поставить Россию на колени» санкциями и тем самым сократить ее военный потенциал.

До этого, 22 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы. Так, спад составил всего 2,5% тогда как некоторые аналитики были уверены в обрушении на 25%.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

В начале октября МФВ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

Санкции против России ужесточили после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.