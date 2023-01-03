Шеф полиции Вашингтона не исключил повторного штурма Капитолия

В Вашингтоне готовятся к новым беспорядков, подобных штурму Капитолия 6 января 2021 года. Об этом 2 января сообщил шеф полиции города Том Менгер.

«С учетом разобщенного состояния нашей нации атака, подобная той, которую департамент пережил 6 января 2021 года, может случиться снова», — говорится в его заявлении.

Менгер отметил, что полиция Вашингтона провела «более 100 значительных улучшений», чтобы подготовиться. По его словам, проработан план действий на случай инцидентов при демонстрациях, установлено сотрудничество с «десятками правоохранительных органов» и усилена разведывательная составляющая в работе полицейских.

Кроме того, Менгер указал, что согласно решению конгресса, шеф столичной полиции США наделен правом вводить чрезвычайное положение в одностороннем порядке и призывать национальную гвардию.

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.