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Тела 28 мужчин нашли на северо-западе Буркина-Фасо

Reuters: в Буркина-Фасо нашли тела 28 мужчин
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Фото: AP Photo/Kilaye Bationo
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В городе Нуна на северо-западе Буркина-Фасо обнаружили тела 28 мужчин, убитых из огнестрельного оружия. Об этом 2 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную прокуратуру.

Отмечается, что тела были найдены 30 и 31 декабря. По факту убийства проводится расследование. Подробности случившегося не приводятся.

Как сообщает агентство, Организация гражданского общества Буркина-Фасо возложила ответственность за расправу над мужчинами на членов организации «Добровольцы на защите отечества», финансируемой правительством.

Ранее, 3 октября, стало известно, что капитан Ибраим Траоре, который возглавил захватившую власть в Буркина-Фасо группу военных, получил полную и единогласную поддержку всего командования вооруженных сил страны.

1 октября в Буркина-Фасо произошел госпереворот. Группа военных сместила с поста президента страны, 41-летнего подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, и захватила власть. Военные заявили, что Дамиба не смог справиться с вопросами безопасности и отклонил предложения по реорганизации армии, из-за чего и был смещен. Позднее СМИ сообщили, что Дамиба покинул страну и отправился в Того.

При этом сам Дамиба в начале года также возглавлял группу мятежников. Так, в конце января они захватили власть в стране, отстранив от должности на тот момент президента Рока Марка Кристена Каборе, а также распустив кабмин и парламент и приостановив действие конституции.

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