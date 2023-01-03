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Сюжет:

Пострадавший на Украине наемник из Франции заявил о равнодушии властей

TF1 INFO: потерявший на Украине ногу наемник Броншэн обвинил власти Франции в безразличии
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Фото: AP Photo/Bernat Armangue
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Французский наемник раскритиковал власти и диппредставительство своей страны за безразличие. Такую позицию он высказал в интервью для TF1 INFO в понедельник, 2 января.

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Выходец из Эльзаса, 32-летний Максим Броншэн принимал участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он потерял левую ногу, подорвавшись в лесу на мине, и сейчас проходит лечение в больнице в Страсбурге. По словам наемника, он не получил никакой поддержки от государства после того, как получил тяжелое ранение.

«Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте», — отметил собеседник телеканала.

При этом в публикации отмечается, что Броншэн может быть приговорен к тюремному заключению на родине: за наемническую деятельность ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф в размере €75 тыс.

Ранее, 26 декабря, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

До этого, 9 декабря, Марочко рассказал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске. Он отметил, что Киев заманивает их туда обманом для компенсации потерь среди своих подразделений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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