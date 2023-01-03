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В минэнерго Турции заявили о долгосрочных газовых контрактах с Россией

Минэнерго Турции: газовые контракты Анкары и Москвы учитывают волатильность мировых цен
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Москва и Анкара заключили долгосрочные контракты по поставкам газа, в которых учитывается волатильность цен на энергоресурс в мире. Об этом в понедельник, 2 января, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в эфире местного телеканала TVnet.

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«У нас с Россией очень долгосрочные контракты. Но я не могу раскрыть детали, поскольку это коммерческие вопросы. Но, конечно, в контрактах есть положения, относительно повышения цен на мировых рынках. Это есть не только в наших соглашениях, но и во всех контрактах со странами — продавцами газа», ― отметил Донмез.

Министр также рассказал, что Турция и Россия регулярно договариваются о ревизии цен в рамках своих соглашений на фоне волатильности цен на глобальных энергорынках страны.

Донмез добавил, что Турции пришлось бы искать альтернативные источники закупок газа, если бы она присоединилась к антироссийским санкциям.

«Вы знаете, Россия обнародовала список недружественных стран в связи с наложенными на нее санкциями. Если бы мы присоединились к этим санкциям, то тоже были бы в этом списке и сейчас искали бы иные источники газа», ― пояснил министр.

Ранее в этот день глава минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара не собирается вводить никаких ограничений или контролировать создаваемый в Стамбуле газовый хаб. По его словам, Турция намерена создать прозрачную систему сделок по энергоносителю.

28 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Турция и РФ приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

18 ноября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября.

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