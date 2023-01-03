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Развожаев сообщил, что система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя

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Системы противовоздушной обороны Севастополя сбили в акватории города второй беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в понедельник, 2 января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Он подчеркнул, что все службы города работают в штатном режиме. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие, отметив, что атака на город продолжается.

Незадолго до этого Развожаев заявил о работе ПВО в Севастополе. По его словам, в море был сбит беспилотник.

Ранее в этот день сообщалось, что украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области. В результате оказался обесточен поселок. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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