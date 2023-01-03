СМИ узнали о нарковечеринках в британских казармах во время пандемии

Британские военнослужащие устраивали вечеринки, на которых принимали различные наркотики, когда им было скучно во время изоляции в 2020 году. Об этом в понедельник, 2 января, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на минобороны страны.

Всего с 2019 по 2020 годы власти зафиксировали 230 случаев употребления МДМА среди военнослужащих. Уже в 2021 году их число сократилось до 20 человек.

«Они не могут ходить в спортзал. Они не могут общаться... Им хотелось улучшить свое настроение в коронавирусные годы и быть счастливыми, так сказать», ― объяснил партнер и руководителя отдела военных претензий юридической фирмы Bolt Burdon Kemp Ахмед Аль-Наххас.

По мнению Аль-Наххаса, в будущем в британских казармах вероятно начнут раз в полгода проверять военнослужащих на наркотики.

Генерал армии Великобритании в разговоре с изданием подтвердил эту теорию.

«Это фактор скуки. Он не привлекает молодых солдат с жаждой приключений, как это было несколько лет назад. И потом, конечно, добавьте ковид ко всему этому. Молодые люди, которые идут в армию, не хотят сидеть взаперти в лагере» ― подчеркнул высокопоставленный военнослужащий.

Ранее, 16 декабря, стало известно, что после двух вечеринок у экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в ее доме нашли следы употребления кокаина. Персонал Трасса отметил, что остатки наркотиков были найдены сразу в нескольких местах, в том числе в игровой комнате со столом для бильярд.

По словам очевидцев, тогда еще министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс любила регулярно развлекать своих гостей в том «убежище».