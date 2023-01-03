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Аналитик предрек укрепление рубля в течение января

Аналитик Сыроваткин спрогнозировал укрепление курса рубля в ближайшие недели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ослабление курса рубля в декабре прошлого года в январе текущего года сменится укреплением российской валюты. Такой прогноз во вторник, 3 января, в разговоре с агентством «Прайм» сделал аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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Эксперт обратил внимание на неожиданное сильное укрепление доллара, евро и юаня в конце 2022 года.

«Курсы евро, доллара и юаня к рублю заметно превышают базовые прогнозы как на конец 2022 года, так и на конец января 2023 года (67,4, 64,7 и 9,30 соответственно). Данное обстоятельство создает предпосылки для укрепления российской валюты в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар», ― отметил Сыроваткин.

Укрепление рубля произойдет, по мнению аналитика, благодаря снижению спроса импортеров на валюту, частого в начале года, и параллельного всплеска продажи «придержанной» валюты экспортерами.

Сыроваткин добавил, что далее в течение года в России будет наблюдаться профицит торгового баланса и компенсация дефицита бюджета деньгами из Фонда национального благосостояния или займами на внутреннем рынке. Последнее, как ожидается, поможет избежать девальвации рубля.

Ранее, 30 декабря, курс доллара на московской бирже попытался подняться выше отметки в 70 рублей, однако торги закончились на отметке в 69,86 рублей.

28 декабря помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в начале 2023 года в России стоит ждать позитивного экономического курса. В частности, большое количество накопленной за 2022 год корпоративной денежной массы уйдет на рост зарплат, новые инвестиции и пополнение личных финансовых запасов.

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