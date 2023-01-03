США участвовали в подготовке Минских соглашений, оказавшихся лишь «уловкой», чтобы оттянуть время начала конфликта на Украине. Такое мнение в субботу, 31 декабря, сделал активист и правозащитник Аджаму Барака.

Барака в своем профиле в Twitter напомнил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление собственных вооруженных сил.

«Верит ли кто-нибудь, что США не участвовали в этой уловке? Разве это не было опасением, что [экс-президент США Дональд] Трамп не согласится? Он согласился», ― подчеркнул правозащитник.

Ранее, 30 декабря, Франсуа Олланд подтвердил высказывание об истинных целях Минских соглашений. Он подчеркнул, что с 2014 года украинская армия стала в разы лучше обученной и оснащенной.

22 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

До этого, 14 декабря, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез. Документ дал возможность выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

7 декабря Ангела Меркель сделала резонансное высказывание, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. Так называемый Минск-2, комплекс мер по выполнению минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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