МИД РФ назвал невозможным обсуждение мирного договора с Японией
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 3 января заявил, что диалог по мирному договору с Японией невозможен из-за ее антироссийского курса.
«Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа (мирного договора. — Ред.) с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно. Не наблюдаем признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию», — сказал он в интервью ТАСС.
Как отметил Руденко, раньше Москва вела переговоры с Токио о полноценном договоре о мире, который «был бы призван определить основные направления ускоренного развития всего комплекса российско-японских связей». Однако, по его словам, после начала спецоперации по защите Донбасса администрация премьер-министра Фумио Кисиды включилась в «русофобскую кампанию» и разрушила результаты многолетнего взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее в этот день Руденко заявил, что Россия будет готова принять ответные меры на любые военные угрозы со стороны Японии в случае необходимости. По его словам, администрация Кисиды в настоящий момент ускоренно проводит милитаризацию страны, уходя от прежде декларировавшегося курса на мирное развитие.
22 декабря в МИД России обратили внимание на обновленные доктрины по безопасности и обороне Японии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, эти документы явно свидетельствуют о том, что Токио встал на путь наращивания военной силы, в том числе путем усиления собственного ударного потенциала.
В МИД РФ подчеркнули, что такие планы Японии «плотно встраиваются в геополитические игры Соединенных Штатов [Америки]».
До этого, 16 декабря, агентство Reuters сообщило, что новая стратегия национальной безопасности Японии ― крупнейшее для страны со времен Второй мировой войны. По плану, Япония должна направить на укрепление своего оборонного потенциала $320 млрд в течение ближайших пяти лет.