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Боррель признался в неспособности конкурировать с США по господдержке

Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке компаний
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Фото: Global Look Press/Nicolas Landemard
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У Европейского союза нет таких же возможностей для государственной поддержки, как у США, поэтому ЕС не хочет конкурировать с Вашингтоном в этой области. Об этом в понедельник, 2 января, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Мы не хотим и не можем вступать в конкурентную борьбу, основанную на государственных субсидиях, потому что это нанесло бы ущерб мировой экономике. ЕС не обладает бюджетными возможностями, сопоставимыми с бюджетами федерального штата в США, и принятие политики, аналогичной политике США на уровне государств-членов, может привести к фрагментации нашего внутреннего рынка», ― отметил дипломат.

По словам Борреля, принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) строится на совершенно иной философии, не работающей в ЕС. В частности, он отметил, что данный документ игнорирует контроль над выбросами углерода и в целом относится преимущественно к американским компаниям с производством в США.

Глава Евродипломатии добавил, что такая политика идет вразрез с политикой и правилами ВТО.

Ранее, 18 декабря, газета Die Welt сообщила, что ответные меры стран ЕС на закон против инфляции в США грозят сторонам торговой войной. В частности, Франция считает нужным проводить закупки европейских товаров и государственных закупок.

В то же время такие меры могут лишь обострить экономическое противостояние между сторонами.

До этого, 14 декабря, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила странам — членам ЕС согласовать ряд ответных мер на закон о снижении инфляции (IRA) США, который ставит европейские компании в невыгодное положение. Согласно новому закону, производители, которые будут использовать экологически чистые технологии и работать на территории США, получат щедрые государственные субсидии.

16 августа президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который одобрил конгресс. В том числе документ предусматривает выделение государственных субсидий в размере почти $370 млрд на поддержку зеленых отраслей экономики США, а также налоговые вычеты до $7,5 тыс. тем, кто будет покупать электромобили, собранные в Америке.

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