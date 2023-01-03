Глава французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо 2 января заявил, что принятый на Украине закон о СМИ установил цензуру в стране.

В своем Twitter-аккаунте Филиппо прокомментировал новость о подписании закона.

«Святой Зеленский» подписал закон, который позволяет ему подвергать цензуре так, как он считает нужным любые СМИ и оппозиционную партию! Можно ли считать такое нормальным?» – написал Филиппо.

Ранее, 31 декабря, глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино рассказал, что новый закон о медиа на Украине укрепляет неонацистскую диктатуру украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, Европейская федерация журналистов возмущена этим законом, нарушающим «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям».

29 декабря Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение России. Теперь в стране расширяются полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который выступит в роли единого регулятора СМИ и получит право направлять во все редакции обязательные для выполнения предписания. Закон также запрещает все телеканалы и другие российские медиаресурсы.

До этого, 13 декабря, законодательная инициатива была раскритикована Союзом журналистов Украины. Как указали в объединении, законопроект, с одной стороны, допускает внедрение инструментов цензуры и существенное ограничение свободы слова в стране, с другой — наделяет полномочиями подконтрольный киевскому режиму регулятор.

20 марта Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля украинские телеканалы начали транслировать единый телеэфир «Единые новости».